Рибак розповів про 4 «тушки», які вийшли з фракції Батьківщина
11:29, 04 квітня 2013Політика
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Голова Верховної ради України Володимир Рибак після відкриття "виїзного" засідання ВР на Банковій оголосив, що 4 народних депутати вийшли з фракції ОО "Батьківщина".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак на засіданні парламенту, яке проходить у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій.
Спікер заявив, що, відповідно до особистих заяв депутатів, з фракції Батьківщини вийшли:
Канівець Олег Леонідович, голова підкомітету з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
Немілостівий Віталій Олександрович, секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики;
Скосар Ігор Євгенійович, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
Стаднійчук Роман Васильович.
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