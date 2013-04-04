Рибак розповів про 4 «тушки», які вийшли з фракції Батьківщина

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак на засіданні парламенту, яке проходить у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій.

Спікер заявив, що, відповідно до особистих заяв депутатів, з фракції Батьківщини вийшли:

Канівець Олег Леонідович, голова підкомітету з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

Немілостівий Віталій Олександрович, секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики;

Скосар Ігор Євгенійович, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

Стаднійчук Роман Васильович.