Опозиціонери кажуть, що «бойова група» не пустила їх на засідання на Банковій

Депутатів від опозиції не пустили на так зване «виїзне засідання» Партії регіонів і комуністів, яке відбувається на вулиці Банковій.

Про це повідомив народний депутат «Батьківщини» Андрій Павловський, який разом Олександрою Кужель намагалися потрапити у актовий зал, де перебувають депутати від провладної більшості, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Як члени Лічильної комісії ми пішли у це приміщення за адресою Банкова, 6/8, на другий поверх, щоб дізнатися справжню кількість депутатів, які влаштували це незаконне зібрання. Біля дверей нас зустріли депутати Партії регіонів із так званої «бойової групи» - Тедеєв, Шенцев та Березкін, - які почали всіляко перешкоджати потрапити нам усередину, хоча ми переконували, що маємо повне право як депутати зайти у цю залу», - сказав А.Павловський.

Після того, як опозиціонерам не вдалось потрапити у актову залу, вони вимагали надати їм списки учасників зібрання, але «регіонали» відмовилися це зробити.

«Ми впевнені, що там, на цьому ГКЧП, немає тих 244 депутатів, про які каже Партія регіонів», - сказав А.Павловський.

Крім того, коли опозиційні депутати спустились вниз, біля виходу їх оточила група осіб кримінальної зовнішності і не давала вийти.

«Ні охорона ВР, ніхто не відреагував на наші звернення про допомогу. Ми викликали міліцію», - повідомив А.Павловський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, голова ВР Володимир Рибак відкрив засідання парламенту у будівлі парламентських комітетів на вулиці Банковій за участі членів фракцій Партії регіонів та КПУ.

За інформацією В.Рибака, на цю «нараду реєструвалися 240 депутатів», і «люди ще підходять». Водночас, за інформацією опозиції, на цьому зібранні присутні близько 180 депутатів.