Експерт: Жоден закон, прийнятий на виїзному засіданні ВР, не може вважатися легітимним

Про це в ефірі телемарафону на «5 каналі» заявив колишній заступник голови Верховної Ради Степан Гавриш.

«Є подвійний спосіб контролю за присутністю депутата в залі – це реєстрація з письмовим підписом і наданням посвідчення, і за допомогою системи «Рада», коли на моніторі висвічується інформація про депутатів, які присутні. Мало того, головуючий зобов’язаний сказати скільки депутатів відсутньо в залі, і повідомити про це – цього не було дотримано. Мало того, кожна депутатська фракція має право на виступ з будь-якого питання у сесійній залі свого представника – це забезпечити було не можливо. Отже ні один закон, який був прийнятий не може вважатися легітимним і законним», – заявив Гавриш.