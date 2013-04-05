Опозиція блокує Верховну Раду
10:00, 05 квітня 2013Політика
1812 0
Члени опозиційних фракцій продовжують блокувати трибуну та президію Верховної Ради.
Блокування ВР триває
Як передає кореспондент УНІАН, у президії перебувають 6 народних депутатів, у тому числі представник фракції “Свобода” Ігор Швайка.
Поблизу трибуни зібралися більше 20 народних депутатів.
На урядовій ложі розміщено плакат з написом “Законним виборам у Києві - бути!”.
У президії за кріслами керівництва ВР прикріплено плакат із написом «Кабмін Януковича - Азарова у відставку!». За трибуною розміщено плакат із закликом негайно скасувати пенсійну реформу.
У сесійній залі продовжують збиратися народні депутати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter