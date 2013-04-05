Посол США каже, що Україна могла б бути світовим лідером у сільському господарстві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер ввечері, 4 квітня, в Донецьку на офіційній зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким і головою облради Андрієм Федоруком.

За словами посла, Україна має величезний потенціал у сільському господарстві, тому може досить багато виробляти сільгосппродукції і для себе, і для експорту, який дуже затребуваний сьогодні у світі.

«Я думаю, що завдяки цьому великому потенціалу Україна може заробляти не тільки великі гроші, а й виробляти більше продовольства й експортувати. Тому що велика потреба у світі існує на сільськогосподарську продукцію, і Україна може відігравати одну з провідних ролей у цьому напрямі», - заявив Дж. Теффт.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка, українські аграрії у 2013 році можуть збільшити експорт сільгосппродукції на 15,4% порівняно з минулим роком - до 21 млрд дол. При цьому збільшення валового виробництва сільгосппродукції у поточному році прогнозується на рівні 8%, що дасть можливість забезпечити експортний потенціал країни і надходження валюти на фінансування аграріїв.

За прогнозом Мінагропроду, валовий урожай зернових і зернобобових культур в Україні в поточному році становитиме близько 46,5 млн. тонн, зокрема близько 16 млн. тонн пшениці, 7 млн. тонн ячменю, 0,7 млн. тонн жити, 21 млн. тонн кукурудзи.

Найбільшими споживачами українського сільськогосподарського експорту є ринки країн ЄС, перспективними вважаються ринки Азії, Африки і Близького Сходу.