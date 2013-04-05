Симоненко думає, що конституційний референдум притримують до листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

«Швидше за все, це буде після листопада. До листопада, поки не буде вирішено питання з асоціацією Україна-ЄС, ймовірно, це питання не порушуватиметься. Але після листопада це питання вже можуть порушити», - підкреслив лідер комуністів.

Кажучи про підготовлювані зміни до Конституції, П.Симоненко сказав: «За тією інформацією, яку ми маємо у своєму розпорядженні, йдеться про зміну політичної системи виборів, тобто введення повної мажоритарної системи, це скорочення кількості депутатів практично удвічі, тому що імовірно обговорюється у них питання про те, що округ включатиме 300 тис. виборців, це двопалатний парламент».

За його словами, якщо буде двопалатний парламент в Україні, то «в нижній палаті будуть ті, хто сьогодні становить список журналу Forbes, а у верхній палаті будуть представники, які сьогодні через адміністрації керують областями».

П.Симоненко вважає, що таким чином влада в Україні буде узурпована.

На запитання журналістів, хто готує зміни, П.Симоненко відповів: «Безумовно, ті, хто перебуває при владі. Адміністрація Президента? Можливо, я не виключаю цього, але, можливо, не безпосередньо».