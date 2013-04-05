У Януковича погрожують звільняти чиновників, які «не повернулися обличчям до людей»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник глави Адміністрації Президент Сергій Ларін, коментуючи хід виконання доручень Президента Віктора Януковича щодо опрацювання звернень громадян, які надійшли в рамках українського проекту “Діалог з країною”.

“Ми сьогодні відпрацюємо нову систему електронного обліку, щоб у нас була загальна база. І якщо людина звертається, то ми б побачили, куди вже ця людина зверталася. Я думаю, що у нас, в Адміністрації Президента, є такий серйозний важіль - просто звільнення тих чиновників з роботи, які ще не повернулися обличчям до людей”, - сказав він.

С.Ларін повідомив, що загалом на “гарячу лінію” проекту “Діалог з країною” надійшло 21 тис. 162 дзвінки, за результатами яких було зареєстровано 16 тис. 438 звернень. Із них, відповідно до належності, органам влади на розгляд надіслано 12 тис. 167 звернень. А на 4 тис. 271 звернення громадяни отримали консультації безпосередньо від фахівців урядового контактного центру.

Станом на 1 квітня органами державної влади із прийнятих 12 тис. 167 звернень надано 10 тис. 917 письмових відповідей про стан вирішення порушених питань.

Серед зареєстрованих звернень громадян найчисельнішими були звернення від мешканців міста Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей.

Звернення були на тему пенсійного забезпечення (1 тис. 698), соціального захисту населення (1 тис. 606), питань правосуддя (1 тис. 135), аграрної політики та земельних відносин (586), житлової політики (595), благоустрою та будівництва (526), питань освіти та науки (218).

“Глава держави поставив перед нами чітке завдання ретельно розглянути кожне питання і забезпечити з боку влади належну допомогу людям з питань, які вони задавали”, - сказав С.Ларін.

Він, зокрема, зазначив, що серед таких питань є глобальні і системні, які потребують змін до законодавства, змін до бюджетів всіх рівнів. Але люди мають отримати чітку відповідь, коли, як і хто буде вирішувати ці питання, підкреслив С.Ларін.