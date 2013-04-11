Зурабов: Газпром буде навчати українців - у тому числі і російській мові

Про це посол Росії в Україні Михайло Зурабов сказав в інтерв'ю ресурсу Pravda.ru.

«Низка шкіл України нині обладнуються за рахунок коштів російських спонсорів засобами для доступу до віддалених джерел інформації. Я знаю про те, що колеги з "Газпрому" зараз мають намір активніше залучати Україну до програми дистанційного навчання, у тому числі і російської мови», - сказав М.Зурабов.

За його словами, в компанії вважають, що якщо в регіонах Російської Федерації програма «Спорт – дітям» є для неї пріоритетною, то в країнах СНД, де присутній «Газпром», підтримка російської мови - одне з важливих гуманітарних завдань.

Він заявив, що останніми роками державна програма підтримки російської мови стала пріоритетною в роботі структур Росспівробітництва, насамперед, у країнах СНД. Водночас не тільки Росспівробітництво докладає зусиль у просуванні програм підтримки російської мови в зарубіжних країнах і в Україні, зазначив він.

«Я повинен відзначити і низку громадських, неурядових організацій, які досягли в цьому чималого успіху. Наприклад, таку вже досить авторитетну структуру як «Русский мир», яка останніми роками змогла наростити свою присутність насамперед завдяки тому, що було видано низку посібників і підручників для шкіл і дитячих садків», - сказав він.

М.Зурабов повідомив, що торік кількість шкіл в Україні, які були охоплені цими програмами, вже обчислювалася десятками. У російськомовних регіонах країни - Харківській, Донецькій областях і на півдні України досить високий відсоток шкіл, які одержали ці програми. Другий напрям програми, за його словами, це питання перепідготовки вчителів.

«Це надзвичайно важливий аспект, оскільки, навіть якщо зараз ми зуміємо активізувати вивчення російської мови за підтримки профільного міністерства України, то постанемо перед абсолютно банальною проблемою - відсутністю педагогів. На сьогодні в рамках міжрегіонального співробітництва, особливо прикордонних областей, таку роботу вдалося налагодити якщо не до кінця, то все-таки активізувати», - сказав він.

«Останнє - це відкриття російських шкіл, які функціонуватимуть або при посольстві, або при Росспівробітництві. Зараз у нас вже працює одна така школа, але, переконаний, що до кінця року або, очевидно, на початку майбутнього, ми побачимо дві такі школи і дитячий садок у Севастополі. Чому в Севастополі, це зрозуміло - там велика кількість сімей військовослужбовців російського Чорноморського флоту з дітьми шкільного віку, і у батьків є бажання, щоб діти здобували освіту за російськими програмами», - додав він.

При цьому М.Зурабов зазначив, що ключова проблема - це проблема побудування такої взаємодії із системою української освіти, яка давала б можливість молодим людям, за необхідності, одержувати атестат про середню освіту, який відповідав би як українським, так і російським стандартам. Оскільки саме це даватиме можливість молодим людям надалі продовжити освіту в Російській Федерації.