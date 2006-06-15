Янукович вже зібрав більшість, але йому мало

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що до 20 червня буде створено парламентську коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вже є згода понад 226 народних депутатів, які готові увійти в парламентську коаліцію з Партією регіонів.

В той же час він зазначив, що Партія регіонів хоче, щоб коаліція була стійкою, а не з перевагою у кілька голосів. Тому, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, зараз продовжуються переговори з усіма політичними силами щодо створення такої коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявив, що Партія регіонів веде офіційні переговори з “Нашою Україною” і до вівторка коаліція буде створена.

Факт ведення таких переговорів підтвердив учасник переговорної групи про створення коаліції від блоку «Наша Україна» Анатолій КІНАХ.

Натомість керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ сьогодні заявила, що “Наша Україна” не веде жодних офіційних переговорів з Партією регіонів. За її словами, ведуться консультації з усіма політичними силами, але офіційних переговорів про створення коаліції не проводиться.