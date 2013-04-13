Українці визначили своє ставлення до чотирьох партій (опитування)

Як повідомили УНІАН у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС), про це свідчить опитування громадської думки, проведене КМІС з 8 по 17 лютого.

Для решти партій кількість тих, хто зміг дати визначену відповідь, ледве доходить до 50%.

Опитування показало, що виразно провладними вважають:

Партію регіонів - 90% опитаних;

КПУ - 34% (10% вважають цю партію опозиційною);

партію Наталії Королевської «Україна - вперед!» - 32% (13% вважають її опозиційної).

Опозиційними українці вважають такі партії:

«Батьківщина» - 88%,

ВО «Свобода» - 78%,

«УДАР» - 76%.

Найбільші труднощі з визначеністю виникли у респондентів з такими партіями:

Радикальна партія Олега Ляшка - 70% опитаних не змогли відповісти на запитання (з них 34% вважають, що ця партія не підтримує ні владу, ні опозицію, а 36% важко визначитися);

«Наша Україна» 59% опитаних (31% і 28%);

КПУ - 56% опитаних (34% і 22%);

партія «Україна - вперед!» - 55% опитаних (25% і 30%).

Серед жителів західного та центрального регіонів (об'єднано):

89% вважають провладною Партію регіонів,

42% - КПУ (натомість 7% вважають її опозиційною),

40% - партію «Україна - вперед!» (відповідно - 10%);

опозиційними вважають «Батьківщину» - 87%,

ВО «Свобода» - 79%,

«УДАР» - 75%,

«Наша Україна» - 28% (9% вважають її провладною)

і Радикальну партію Олега Ляшка - 27%.

Серед мешканців східного та південного регіонів (об'єднано):

92% вважають провладною Партію регіонів,

26% - КПУ (13% вважають її опозиційною),

22% - партію «Україна - вперед!» (17%);

опозиційними вважають «Батьківщину» - 88%

«УДАР» - 77%

ВО «Свободу» - 76%

партію «Наша Україна» - 43% (1% вважає її провладною)

Радикальну партію О.Ляшка - 28%.