Українці визначили своє ставлення до чотирьох партій (опитування)
Українцям легко визначити приналежність до влади або опозиції лише чотирьох партій – Партії регіонів, «Батьківщини», «УДАРу» і ВО «Свобода».
Як повідомили УНІАН у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС), про це свідчить опитування громадської думки, проведене КМІС з 8 по 17 лютого.
Для решти партій кількість тих, хто зміг дати визначену відповідь, ледве доходить до 50%.
Опитування показало, що виразно провладними вважають:
Партію регіонів - 90% опитаних;
КПУ - 34% (10% вважають цю партію опозиційною);
партію Наталії Королевської «Україна - вперед!» - 32% (13% вважають її опозиційної).
Опозиційними українці вважають такі партії:
«Батьківщина» - 88%,
ВО «Свобода» - 78%,
«УДАР» - 76%.
Найбільші труднощі з визначеністю виникли у респондентів з такими партіями:
Радикальна партія Олега Ляшка - 70% опитаних не змогли відповісти на запитання (з них 34% вважають, що ця партія не підтримує ні владу, ні опозицію, а 36% важко визначитися);
«Наша Україна» 59% опитаних (31% і 28%);
КПУ - 56% опитаних (34% і 22%);
партія «Україна - вперед!» - 55% опитаних (25% і 30%).
Серед жителів західного та центрального регіонів (об'єднано):
89% вважають провладною Партію регіонів,
42% - КПУ (натомість 7% вважають її опозиційною),
40% - партію «Україна - вперед!» (відповідно - 10%);
опозиційними вважають «Батьківщину» - 87%,
ВО «Свобода» - 79%,
«УДАР» - 75%,
«Наша Україна» - 28% (9% вважають її провладною)
і Радикальну партію Олега Ляшка - 27%.
Серед мешканців східного та південного регіонів (об'єднано):
92% вважають провладною Партію регіонів,
26% - КПУ (13% вважають її опозиційною),
22% - партію «Україна - вперед!» (17%);
опозиційними вважають «Батьківщину» - 88%
«УДАР» - 77%
ВО «Свободу» - 76%
партію «Наша Україна» - 43% (1% вважає її провладною)
Радикальну партію О.Ляшка - 28%.