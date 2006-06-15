Тимошенко придумала назву для коаліції Регіонів і ”Нашої України”

Блок Юлії Тимошенко перейде в опозицію, якщо Партія регіонів і «Наша Україна» створять коаліцію, заявила в інтерв’ю журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, сьогодні у Верховній Раді відбулось дві знакових події. По-перше, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, депутат від «Нашої України» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив, що «Наша Україна» не веде переговорів з Партією регіонів, а вже через декілька хвилин інший представник «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ сказав протилежне.

За словами лідера БЮТ, це говорить про те, що у «Нашій Україні» - «розбрід і шатання, повна і абсолютна деградація будь-якого курсу, і я думаю, що це, власно кажучи, ми спостерігали останній час у керівництві країни».

Другою знаковою подією Ю.ТИМОШЕНКО назвала те, що Партія регіонів і «Наша Україна» спільно проголосували за оголошення перерви у засіданні парламенту до вівторка, 20 червня. «Це означає, що переговори йдуть (між двома згаданими політичними силами - УНІАН), ідуть повним ходом, і, як я говорила, я вважаю це національною зрадою абсолютно. Мало того, що «Наша Україна» займається власним політичним самовбивством, вона ще з собою разом хоче взяти і майбутнє України, але наша політична сила цього не дозволить», - заявила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні БЮТ відпрацьовує стратегію своєї роботи в опозиції. «У нас буде дуже чітка система заходів. Як тільки коаліцію з Партією регіонів «нашоукраїнці» оголосять, ми оголосимо свою стратегію боротьби за Україну. Ми ніколи не дамо кланам на розтерзання залишки, які має практично народ України», - сказала вона, додавши, що Україна ніколи не повернеться в «епоху КУЧМИ», проти якої Ю.ТИМОШЕНКО боролася стільки років.

Вона також не заперечила можливості, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стане прем’єр-міністром. «Коли мова йде про «Нашу Україну», можливо все, і взагалі я вважаю, що відповідальність за єднання «Нашої України» і Партії регіонів буде нести персонально Президент країни…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона наголосила, що заради інтересів України БЮТ не вийде із переговорів з «Нашою Україною» про коаліцію, поки не буде офіційно оголошено про створення коаліції «Нашої України» і Партії регіонів.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала безпорадністю сьогоднішню пропозицію Р.ЗВАРИЧА про участь у коаліційних переговорах усіх політичних сил. «Ми вважаємо, що сьогодні можливо розраховувати на здоровий глузд ядра «Нашої України», на тих людей, які сьогодні у «Нашій Україні» за будь-яких обставин не підтримують такого безглуздого рішення, алогічного рішення, антиукраїнського, і мені здається, якщо ядро фракції «Наша Україна» - справжні патріоти, вони не допустять такої ганьби», - сказала вона і висловила сподівання на перемогу здорового глузду і створення демократичної коаліції.

Наостанок Ю.ТИМОШЕНКО пожартувала, що вже знайшла назву для коаліції між «Нашою Україною» і Партією регіонів – «Не зрадь Майдан».

Як повідомляв УНІАН, керівник юридичного департаменту “Нашої України”, народний депутат Р.ЗВАРИЧ знову заявляє про безперспективність переговорів про створення коаліції в рамках “трійки” (“Наша Україна”, БЮТ і СПУ - УНІАН), і наголошує, що “Наша Україна” закликає усі політичні сили до участі в консультаціях. За інформацією прес-служби "Нашої України", про це він сказав у виступі у Верховній Раді. “У контексті цього звернення вчора відбулися такі попередні консультації з Партією регіонів, – повідомив депутат. – Ми пропонуємо провести такі консультації і з іншими політичними силами і готові до будь-яких пропозицій стосовно консультацій як у багатосторонньому, так і двосторонньому порядку”.