Янукович сьогодні зустрінеться з представниками ПАРЄ

10:54, 15 квітня 2013
Політика
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Президент сьогодні проведе зустріч зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ.

Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін

Сьогодні о 16.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієттою де Пурбе-Лундін та Майліс Репс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

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