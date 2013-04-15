Янукович сьогодні зустрінеться з представниками ПАРЄ

Президент сьогодні проведе зустріч зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ.

Сьогодні о 16.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієттою де Пурбе-Лундін та Майліс Репс. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

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