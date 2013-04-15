«Парк Київська Русь» запрошує на перший в Україні міжнародний турнір кінних лучників

19-21 квітня вперше в Україні пройде Міжнародний турнір з верхової стрільби з лука «Кінний лучник Древнього Києва І». У «Парк Київська Русь» з’їдуться вершники з України, Росії, Білорусі, аби довести свою влучність та спритність і вибороти звання переможця турніру.

У програмі: денні та нічні змагання кінних лучників, турнір піших лучників, театралізовані вистави, майстер-класи, розваги та активні ігри, запальні слов’янські хороводи.

«Родзинкою» програми стане жива колекція коней найкращих світових історичних порід, показ якої відбудеться у рамках турніру. Шляхетні предки цих коней возили аристократів Заходу та Сходу, їхньою швидкістю та витривалістю захоплювались у всі часи.

Під час фестивалю працюватимуть Княжа конюшня, середньовічні тир та костюмерна, ярмарка майстрів.

Завершить свято вогняне шоу та феєрверк.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки на вхід.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами, які з 10:00 кожну годину відправляються від станції м. Видубичі, або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у субботу, 20 квітня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.