Круглий стіл «Видобуток природного газу в Україні: проблеми та перспективи»

23 квітня 2013 року в залі засідань Інституту газу НАН України (м. Київ, вул. Дегтярівська 29, 3 поверх) з 14-00 до 17-00 відбудеться круглий стіл на тему «Видобуток природного газу в Україні: проблеми та перспективи».

Під час засідання буде обговорено проблеми розвідки та освоєння родовищ традиційного та нетрадиційного газу в Україні, а також перспективи збільшення видобутку цих видів енергоносіїв. При цьому велику увагу буде приділено регуляторній політиці держави в цій сфері, співпраці з іноземними компаніями-інвесторами, екологічним проблемам, формуванню державної стратегії, спрямованої на формування енергетичної та газової незалежності України.

В засіданні планується участь відомих вітчизняних та іноземних науковців і експертів, представників Адміністрації Президента України, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України, РНБОУ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших державних установ, представників іноземних посольств а також вітчизняних і іноземних нафто-газовидобувних компаній Shell, Сhevron, Exxon Mobil, НАК «Нафтогаз України», НАК «Надра України.

За підсумками круглого столу буде підготовлено документ, в якому буде дана оцінка ситуації, а також наведено висновки та рекомендації для державних установ щодо дій, спрямованих на її покращення.

Питання участі погоджувати до 18 квітня 2013 року за електронною поштою gas.expert@ngbi.com.ua або за телефоном 569 37 62