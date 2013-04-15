Луценко погрожує закрити опозицію в одній кімнаті, поки не піде білий дим

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко виступає за висунення ще цього року єдиного кандидата від опозиції на вибори Президента України в 2015 році.

Про це Ю.Луценко заявив у відеозверненні, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, з України виїхало багато людей і ще більше мріє звідси втекти, оскільки нинішня держава стала загрозою для кожного українця.

«Я відчуваю своєю місією повернути Україні надію», - сказав він.

«Другим своїм завданням я бачу зусилля по висуненню єдиного кандидата від української опозиції на виборах Президента 2015 року. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що всі розуміють - це єдиний варіант для перемоги над нинішнім режимом. Причому, зробити це потрібно ще цього року», - заявив він.

Ю.Луценко запевнив, що буде робити все, щоб так і сталося.

«При потребі, закрию всіх кандидатів в кімнату, аж поки з неї не піде білий дим, і ми не дізнаємося єдиного кандидата, який переможе Януковича", - сказав Ю.Луценко.

Третє своє завдання Ю.Луценко бачить в тому, щоб підняти мільйони людей на досягнення перемоги.

«Я думаю, що головне - об'єднати зусилля не тільки партій, а й українського суспільства, бо тільки колосальна потуга реєстрового українського опозиційного козацтва з загальним посполитим зрушенням, як у 2004 році, здатна викурити цю владу з зайнятих ними владних кабінетів», - наголосив Ю.Луценко у відеозверненні.

«Найбільше, що я хотів би привнести в українську політику, - це оптимізм, віру у свої сили. Я знаю, що коли об'єднуються небайдужі люди, які думають не про гроші чи посади, а про країну, то те, що ще вчора здавалося фантастикою, стає реальністю", - сказав Ю.Луценко.

"Мій аккаунт у Facebook, моя електронна пошта саме для того, щоб такі люди об'єдналися", - додав він.

Нагадаємо, Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату державних коштів в особливо великих розмірах і до 2 років обмеження волі за службову недбалість на посаді міністра внутрішніх справ.

Починаючи із серпня 2012 року Ю.Луценко відбував покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

7 квітня Президент Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка і того ж дня екс-міністра було звільнено.