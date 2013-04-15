У Симоненка виникли підозри, що міністерство очолює корупціонер
12:42, 15 квітня 2013Політика
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Фракція КПУ вважає, що 19 квітня на Годину запитань до уряду необхідно запросити главу Мінагропроду.
У Симоненка запитання до Присяжнюка
Лідер фракції КПУ Петро Симоненко вважає, що у п’ятницю, 19 квітня, на Годину запитань до уряду до Верховної Ради необхідно запросити міністра аграрної політики і продовольства України Миколу Присяжнюка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.П.Симоненко зазначив, що під час Години запитань до уряду М.Присяжнюк має не тільки повідомити про ситуацію в державі з підготовкою до весняно-польових робіт, але й відповісти на ті питання, які виникають після публікації в останньому номері газети “2000”.
П.Симоненко зазначив, що після ознайомлення з цим матеріалом виникають питання, “чи в нас міністри працюють, чи корупціонери працюють міністрами”.
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