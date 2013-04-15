Яценюк хоче бачити представника від ПР у ТСК щодо фальсифікацій на виборах

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликає Партію регіонів делегувати представника для участі в роботі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді парламенту (УНІАН: відповідна ТСК була утворена в парламенті 21 березня).

За словами А.Яценюка, фракція ПР відмовляється брати участь у засіданнях ТСК щодо фальсифікацій на виборах 2012 року. При цьому А.Яценюк підкреслив, що розібратися з фальшуванням на виборах обіцяв Президент України Віктор Янукович, і це є вимога Європейського Союзу.

Лідер фракції “Батьківщина» наголосив, що ТСК повинна активно почати працювати, і “в тому числі ця комісія повинна розібратися з позбавленням мандатів як Власенка, так і Домбровського, Балоги, так і спроби позбавлення мандата народного депутата України від фракції “Батьківщина” пана Одарченка”.

Як заявив А.Яценюк, зрозуміло, для чого “політичні опоненти” поставили в порядок денний на поточний пленарний тиждень питання про скасування депутатської недоторканності.

За його словами, це робиться для того, щоб “позабирати мандати, а тих, у кого не позабирали мандати, тих посадити по тюрмах”.

А.Яценюк підкреслив, що сьогодні йдеться про скасування недоторканності лише народних депутатів. Він наголосив, що опозиція виступає за те, що недоторканність має бути скасована і по відношенню до Президента України, а для цього мають бути прийняті зміни “не просто до Конституції, а закон України про імпічмент Президента”, а також має бути скасована недоторканність суддів.

За його словами, саме в такому контексті опозиція готова голосувати за дане питання.