ВР утворила ТСК для розслідування виборчих фальсифікацій: Яценюк погиркався з Герман

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 166 (при необхідних 150 — УНІАН) народних депутатів із 382 зареєстрованих в сесійній залі.

Під час розгляду проекту постанови виникла словесна перепалка між автором проекту постанови лідером фракції “Батьківщини” Арсенієм Яценюком та народним депутатом від Партії регіонів Ганною Герман.

У назві проекту постанови йшлося про розслідування фактів “антиконституційного перегляду волевиявлення українського народу”. Г.Герман зазначила, що, по суті, це є оціночне висловлювання і таким чином вже передбачений результат роботи комісії. Вона запропонувала прибрати слово “антиконституційного”.

У відповідь А.Яценюк зазначив, що він може піти на поступки Г.Герман і слово “антиконституційного” змінити на слово “незаконного”.

У відповідь Г.Герман зазначила, що в даній ситуації зверхність, яку демонструє А.Яценюк, є недоцільною.

“Ви тут не наймудріший і не найкращий. Іронію і зневагу залишіть для своєї дружини”, - зазначила Г.Герман, звертаючись до А.Яценюка.

У відповідь А.Яценюк сказав: “Ви така красива і розумна жінка, що Президент України сумує в своїй адміністрації за вами”.

Ініціаторами проекту постанови виступили лідер фракції «Батьківщина» А.Яценюк, лідер «УДАРу» Віталій Кличко та лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

Як відзначається у пояснювальній записці, на Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України покладається завдання розслідування фактів антиконституційного перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року шляхом фальшування результатів реального волевиявлення громадян, порушення виборчих прав громадян України з боку працівників правоохоронних органів, судів, інших органів державної влади, а також шляхом дострокового припинення депутатських повноважень народних депутатів України Власенка С.В., Балоги П.І., Домбровського О.Г. А також розслідування факту неможливості встановлення результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197 та 223.