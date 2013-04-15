Головний тюремник переймається, коли ж Тимошенко захоче бути здоровою

Тривалість лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові залежить виключно від її бажання одужати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати одужання Ю.Тимошенко та переведення до колонії.

“Проблема, звичайно, цікава. Тут цікаве питання, і я його собі ставлю і підлеглим. 9 травня буде рік, як в лікарні перебуває Тимошенко. Я не лікар звичайно, але скажу єдине - хто хоче лікуватися і стати до строю, той досягне цієї мети”, - сказав О.Лісіцков.

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Він зазначив, що всі можливості для якісного лікування Ю.Тимошенко надані, так само як їй надані і можливості консультуватися як у українських, так і у іноземних лікарів. “Якби це все виконувалося, то це питання (одужання) було б вже знято з порядку денного... але час покаже, як будуть розвиватися події”, - зазначив голова ДПтС.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові.

Разом з тим у травні 2012 року через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко госпіталізували в лікарню "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації

Водночас 22 лютого 2013 року прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на висновки своєї медкомісії заявила, що Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

Однак 28 лютого голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль після огляду екс-прем’єра у харківській лікарні заявив, що Ю.Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування у стаціонарі.

К.Айнхойпль зазначив, що лікарі клініки “Шаріте” зробили такі висновки: “Перше - пані Тимошенко хвора. Друге - пані Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування. Ми наполегливо радимо продовжити це лікування саме в стаціонарних умовах”.