Житомирський губернатор задекларував 417 тисяч доходів та Mitsubishi

Як повідомили УНІАН у Житомирській ОДА, про це сказано в декларації губернатора.

Згідно з декларацією, зарплата губернатора становила 179 тис. 207 грн, дохід від наукової, викладацької та творчої діяльності - 36 тис. 720 грн. Дохід від дивідендів і відсотків становив 9 тис. 821 грн, інші доходи – 200 тис. 728 грн.

У власності губернатора є земельна ділянка 20,6 тис. кв. м, квартири загальною площею 261,6 кв. м, дача площею 48 кв. м. Сума на банківських рахунках у 2012 році становила 80 тис. 598 грн.

С. Рижук володіє також автомобілями Audi 2005 року випуску та Mitsubishi 2008 року випуску.