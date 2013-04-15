Житомирський губернатор задекларував 417 тисяч доходів та Mitsubishi
18:13, 15 квітня 2013Політика
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Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук задекларував за 2012 рік 417 тис. 476 грн доходів.
Зарплата губернатора становила 179 тис. 207 грн / Фото : Житомир.info
Як повідомили УНІАН у Житомирській ОДА, про це сказано в декларації губернатора.
Згідно з декларацією, зарплата губернатора становила 179 тис. 207 грн, дохід від наукової, викладацької та творчої діяльності - 36 тис. 720 грн. Дохід від дивідендів і відсотків становив 9 тис. 821 грн, інші доходи – 200 тис. 728 грн.
У власності губернатора є земельна ділянка 20,6 тис. кв. м, квартири загальною площею 261,6 кв. м, дача площею 48 кв. м. Сума на банківських рахунках у 2012 році становила 80 тис. 598 грн.
С. Рижук володіє також автомобілями Audi 2005 року випуску та Mitsubishi 2008 року випуску.
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