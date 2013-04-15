Тюремники спростовують заяви Тимошенко: кімната для побачень у лікарні є

Як передає прес-служба ДПтС, Ю.Тимошенко є засудженою особою, яка відбуває покарання, а тому усі нормативно-правові акти, які розповсюджуються на засуджених осіб, у нашій державі обов’язкові для виконання усіма без винятку особами, що перебувають у віданні пенітенціарної системи.

«Засуджена Ю. Тимошенко з невідомих нам причин постійно вимагає до себе привілейованого ставлення», - повідомляє прес-служба.

ДПтС у багатьох питання, зокрема, стосовно умов тримання засудженої Ю.Тимошенко вживає вичерпних заходів задля її комфорту, однак не може собі дозволити порушувати вимоги законів у нашій державі.

ДПтС наголошує, що кімната для короткострокових побачень, яка обладнана у ЦКЛ № 5, була спеціально створена для засудженої Ю.Тимошенко, і вона відповідає вимогам чинного законодавства.