Яценюк наполягає, що не було підстав позбавляти Власенка депутатського мандата

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фальсифікацій на парламентських виборах 2012 року, яка також розслідує факт дострокового припинення депутатських повноважень С.Власенка.

За словами А.Яценюка, що те, що сьогодні С.Власенко продовжує захист Ю.Тимошенко без адвокатського посвідчення, ще раз доводить те, що його мандат був відібраний незаконно.

“Окрема ситуація, яка стосується голови Регламентного комітету Володимира Макеєнка, який отримав пряму вказівку від Віктора Януковича і ця вказівка була погоджена із головою Верховної Ради Володимиром Рибаком щодо фальшування протоколу Регламентного комітету. Вони закрили зараз цю ситуацію через рішення Вищого адміністративного суду”, - сказав А.Яценюк.

За його словами, хоча й було визнано, що Регламентний комітет і голова ВР діяли у межах закону, не означає, “через два роки не буде порушена кримінальна справа”.