В Одесі заборонили використовувати символіку ОУН-УПА

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили під час засідання сесії 16 квітня.

У документі сказано, що раніше Одеська міська рада затвердила рішення «Про заходи щодо недопущення проявів нацизму, фашизму і радикального націоналізму в місті Одесі», яким забороняється пропаганда війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини і здоров'я населення. Проте, в місті продовжують мати місце факти нехтування зазначеними правовими нормами з боку радикально налаштованих і профашистських елементів, говориться в документі.

«Так, 26 березня 2013 року в Одесі напередодні футбольного матчу Україна – Молдова група фашиствуючих молодиків пройшла маршем вулицями міста з гаслами: «Комуняку на гіляку!», «Москалів на ножі!» і образливими речівками на адресу Президента і жителів Донбасівського регіону. При цьому вони висаджували в повітря петарди і провокували перехожих», - говориться в рішенні від 16 квітня.

«Заборонити в м. Одесі використання фашистської символіки, плакатів і прапорів німецько-фашистських формувань, зокрема дивізії СС «Галичина», батальйону «Нахтігаль» і ОУН-УПА як таких, що ображають людську гідність і принижують ветеранів Великої Вітчизняної війни», - говориться в рішенні.

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Контроль за виконанням цього рішення покладено на постійні комісії Одеської міської ради з культури, духовності та взаємодії з громадськими організаціями, з науки і освіті, із законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики, у справах молоді та спорту.