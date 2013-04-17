Суд узявся за мандат Одарченка

Окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд по суті позову громадянина Донецька Горбатого про позбавлення народного депутата фракції «Батьківщина» Юрія Одарченка депутатських повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, позивач у своєму позові просить визнати депутатські повноваження Ю.Одарченка недійсними та визнати обраним наступного депутата по списку. (Як повідомляв УНІАН, за словами Ю.Одарченка, у позові сказано, що його реєстрація депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю. Як доказ до позовної заяви додається протокол загальних зборів ТОВ "Донецьк-Аква" про обрання Ю.Одарченка членом правління. Ю.Одарченко спростовував, що має будь-який стосунок до будь-яких підприємств.)

У свою чергу, захисник Ю.Одарченка Дмитро Ільченко оголосив клопотання про відвід головуючої судді Маруліної. Проте судді відхилили це клопотання.

На засідання суду нарешті пропустили пресу.

Зараз судді заслуховують пояснення представників ЦВК, які підтверджують законність обрання Ю.Одарченка депутатом.

Сам позивач Горбатий раніше подав клопотання про те, щоб цю справу Окружний адмінсуд розглядав без його присутності.

Натомість, зазначає «Батьківщина», Ю.Одарченко поїхав до Верховної Ради, щоб проголосувати за скасування пенсійної реформи. Після цього він повернеться до суду.