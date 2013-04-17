Суд відмовився забирати в опозиціонера депутатський мандат
Окружний адмінсуд Києва відмовився позбавляти Одарченка депутатського мандата.
Окружний адміністративній суд Києва відмовився позбавляти члена фракції "Батьківщина" Юрія Одарченка депутатського мандату.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила сьогодні суддя Любов Маруліна, відмовивши таким чином у задоволенні відповідного позову мешканця Донецької області Сергія Горбачова, яки просив задовольнити його позов та зобов’язати Центральну виборчу комісію позбавити Ю.Одарченка депутатських повноважень за сумісництво.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Одарченко заявляв, що у позові сказано, що його реєстрація депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю.
Як доказ до позовної заяви додається протокол загальних зборів ТОВ "Донецьк-Аква" про обрання Ю.Одарченка членом правління.
Ю.Одарченко спростовував, що має будь-яке відношення до підприємства.
“Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури “Донецьк-Аква”. Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадових осіб, і не маю уявлення, що це за структура”, - підкреслив народний депутат.