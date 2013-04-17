Суд відмовився забирати в опозиціонера депутатський мандат

Окружний адміністративній суд Києва відмовився позбавляти члена фракції "Батьківщина" Юрія Одарченка депутатського мандату.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила сьогодні суддя Любов Маруліна, відмовивши таким чином у задоволенні відповідного позову мешканця Донецької області Сергія Горбачова, яки просив задовольнити його позов та зобов’язати Центральну виборчу комісію позбавити Ю.Одарченка депутатських повноважень за сумісництво.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Одарченко заявляв, що у позові сказано, що його реєстрація депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю.

Як доказ до позовної заяви додається протокол загальних зборів ТОВ "Донецьк-Аква" про обрання Ю.Одарченка членом правління.

Ю.Одарченко спростовував, що має будь-яке відношення до підприємства.

“Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури “Донецьк-Аква”. Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадових осіб, і не маю уявлення, що це за структура”, - підкреслив народний депутат.