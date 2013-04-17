Зламали пошту ще одного опозиціонера
13:36, 17 квітня 2013Політика
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Зламано електронну пошту Івана Кириленка.
З електронної пошти народного депутата Івана Кириленка здійснено несанкціоновану розсилку.
Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».
«Лист, розісланий нібито від імені Івана Кириленка, стосується акції «Вставай, Україно!» і містить архівований вкладений файл. Звертаємося до всіх, хто отримав такого листа, з проханням не відкривати цей файл», - повідомили в «Батьківщині».
Там нагадали, що минулого тижня були здійснені подібні розсилки з неіснуючих адрес Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка. Раніше хакерських атак зазнали скриньки Євгенії Тимошенко, Григорія Немирі та Сергія Власенка.
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