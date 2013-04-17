Зламали пошту ще одного опозиціонера

З електронної пошти народного депутата Івана Кириленка здійснено несанкціоновану розсилку.

Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».

«Лист, розісланий нібито від імені Івана Кириленка, стосується акції «Вставай, Україно!» і містить архівований вкладений файл. Звертаємося до всіх, хто отримав такого листа, з проханням не відкривати цей файл», - повідомили в «Батьківщині».

Там нагадали, що минулого тижня були здійснені подібні розсилки з неіснуючих адрес Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка. Раніше хакерських атак зазнали скриньки Євгенії Тимошенко, Григорія Немирі та Сергія Власенка.