Кабмін ще ламатиме голову над параметрами держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента, представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина Акімова.

За її словами, параметри Державного бюджету на 2014-2015 роки необхідно уточнити, і їх відправлено на доопрацювання.

При цьому І.Акімова не назвала конкретних цифр, які розглядалися урядом.

Як повідомляв раніше УНІАН, Кабінет міністрів України планує дефіцит держбюджету в 2014 році в межах 3% ВВП за очікуваного дефіциту держбюджету в 2013 році на рівні 3,2% ВВП. Про це сказано в проекті постанови уряду про основні напрями бюджетної політики на 2014 рік, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

Також Кабінет міністрів України прогнозує зростання ВВП в 2014 році на рівні 3% за очікуваного зростання ВВП в 2013 році на рівні 3,4%.

На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.