Севастопольська міськрада закликає Ющенка дбайливо ставитися до історії України

Севастопольська міська рада закликає Президента України, Кабінет Міністрів, Верховну Раду України, депутатів всіх рівнів „з метою консолідації українського суспільства припинити практику переписування історії на догоду тій або іншій політичній силі, що веде до розколу українського суспільства”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, про це йдеться в рішенні „Про позицію Севастопольської міської ради з приводу указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що стосуються історії України», прийнятому на черговій сесії.

Також депутати запропонували Президенту „скасувати укази, що викликають протистояння в суспільстві, особливо в частині, що стосується реабілітації і героїзації колишніх посібників гітлерівців - керівних діячів ОУН - УПА”.

Крім того, Севастопольська міськрада вважає „неприпустимим установлення і демонтаж будь-яких пам`ятників, найменування і перейменування вулиць, площ, парків і скверів, навчальних закладів на території Севастополя без розгляду цих питань громадськістю і проведення відповідних місцевих референдумів”.

Севастопольська міськрада, ”висловлюючи думку і настрої абсолютної більшості своїх виборців - жителів міста-героя, вважає за необхідне закликати політиків будь-якого рангу дуже зважено і дбайливо ставитися до історії народу України і Української держави”.