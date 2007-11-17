Цушко не був на з`їзді СПУ за станом здоров’я
15:55, 17 листопада 2007Політика
719
Про це повідомив Олександр Мороз
Член Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО не зміг прийти на з`їзд партії, оскільки він «у досить складному стані».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер СПУ Олександр МОРОЗ сьогодні на з`їзді СПУ.
Він зазначив, що йдеться про здоров`я В.ЦУШКА.
О.МОРОЗ також повідомив, що на з`їзді через хворобу відсутній і Ярослав МЕНДУСЬ.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і через погіршення стану здоров`я подав у відставку з посади глави МВС.
Зараз В.ЦУШКО знаходиться на лікуванні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter