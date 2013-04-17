Власенко пояснив, що виписка Тимошенко з лікарні не залежить від її волі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові сказав захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, коментуючи інформацію у ЗМІ про нібито відмову екс-прем’єра від виписки, яку вона начебто висловила головному лікарю ЦКЛ “Укрзалізниці” Михайлові Афанасьєву.

“Питання щодо виписки Юлії Тимошенко лежить повністю в компетенції лікуючих лікарів і пенітенціарної служби. Лікуючими лікарями Ю.Тимошенко є лікарі німецької клініки “Шаріте”, - підкреслив С.Власенко.

Захисник наголосив, що йому нічого невідомо про те, чи зверталися до Ю.Тимошенко з пропозицією виписатися з ЦКЛ “Укрзалізниці”. “Мені про це нічого невідомо”, - сказав С.Власенко.

Коментуючи інформацію про начебто відмову Ю.Тимошенко від виписки, С.Власенко сказав: “Що це за конструкція “вона відмовилась виписатися”? Якщо людина здорова, то лікар пише: “вона здорова її треба виписати”. Якщо людина хворіє, лікар пише: “людина хворіє, треба продовжити стаціонарне лікування”. Причому тут воля людини, яка перебуває на стаціонарному лікуванні?”.

С.Власенко іронічно зазначив, що наступного разу, зважаючи на політичну мотивацію вироку, запропонує Ю.Тимошенко відмовитися від відбування покарання. “Я запропоную наступного разу Юлії Володимирівні відмовитися від відбування покарання. Це абсурдна ситуація. Я запропоную відмовитися від відбування покарання, бо абсолютно очевидно, що це політично вмотивоване покарання. За такою логікою пенітенціарна служба зобов’язана відпустити її завтра”, - зіронізував С.Власенко.

Захисник також зазначив, що на сьогодні не володіє інформацією, коли наступного разу приїдуть до Харкова німецькі лікарі Ю.Тимошенко.