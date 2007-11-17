Мороз: створювати лівоцентристський рух треба, але нема з ким

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не бачить достойних партнерів, з якими можна було б об’єднуватися в лівоцентристський рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

За словами О.МОРОЗА, об’єднання в такий рух «це теоретично або абстрактно бажане явище для України».

Як сказав О.МОРОЗ, коли проаналізувати «всю палітру політичну, то я, чесно кажучи, не бачу партнерів», які могли б увійти до цього руху.

За його словами, свого часу створювалися партії-клони, і тому шукати порозуміння з ними «просто важко, бо вони створювалися для інших завдань».

О.МОРОЗ наголосив, що питання про створення лівоцентристського руху є «бажаним, але немає не те що інструментарію, а немає суб’єктів, які могли б вирішувати ці питання».