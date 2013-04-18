Роз'яснення міськради: символіку ОУН-УПА в Одесі поки що не забороняли

Про це УНІАН повідомила начальник департаменту по організації роботи міськради Олена Лаврентьєва, коментуючи інформацію про заборону міськрадою використання у місті фашистської символіки, а також символіки ОУН-УПА, прийнятої на сесії 16 квітня.

«Рішення ухвалене, але не як рішення. Воно перетворилося на депутатський запит звернення до міського голови. У такому вигляді, як ми роздавали на сесії, його не прийнято. Формулювання залишилося тим самим... Ухвалено рішення про підтримку депутатського звернення – членів фракції КПУ», - сказала О.Лаврентьєва.

За її словами, у підсумковому варіанті, міська рада ухвалила рішення підтримати звернення до мера Одеси Олексія Костусєва депутатів від фракції КПУ «Про заходи з недопущення проявів нацизму, фашизму і радикального націоналізму в місті Одесі».

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О.Лаврентьєва відзначила, що підтримано звернення, зокрема, містить такі пункти: заслухати звіт юридичного департаменту і департаменту внутрішньої політики міськради про виконання рішення міськради, прийнятого 19 лютого «Про заходи з недопущення проявів нацизму, фашизму і радикального націоналізму у місті Одесі»; заслухати інформацію прокурора Одеси і начальника міського управління МВС України Одеси про стан боротьби з екстремістськими проявами у місті.

Третій пункт звернення, за словами начальника департаменту, звучить так: «Заборонити в м. Одесі використання фашистської символіки, плакатів і прапорів німецько-фашистських формувань, зокрема дивізії СС «Галичина», батальйону «Нахтігаль» і ОУН-УПА, як такі, що ображають людську гідність і принижують ветеранів Великої Вітчизняної війни».