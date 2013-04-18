Доньку Джарти обрали суддею Господарського суду Києва довічно
Верховна Рада України обрала безстроково суддею Господарського суду міста Києва Вікторію Джарти.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 232 народних депутата із 372, зареєстрованих у сесійній залі.
*** Вікторія Джарти є донькою відомого політика, представника Партії регіонів, голови Ради Міністрів АР Крим Василя Джарти, який помер у серпні 2011 р.
Вікторія Джарти (1980 р.н.), за інформацією «Української правди», у лютому 2002 року почала працювати фахівцем 2-ї категорії в Господарському суді Донецької області. У квітні 2002 року була переведена на посаду помічника судді, а із грудня 2002 року по квітень 2008 року працювала помічником першого заступника голови Донецького апеляційного господарського суду.
У квітні 2010 року Президент Віктор Янукович своїм указом перевів суддю В.Джарти в Господарський суд Києва.
У травні 2011 року Вища рада юстиції призначила Вікторію Джарти заступником голови Господарського суду Києва.