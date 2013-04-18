Доньку Джарти обрали суддею Господарського суду Києва довічно

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 232 народних депутата із 372, зареєстрованих у сесійній залі.

*** Вікторія Джарти є донькою відомого політика, представника Партії регіонів, голови Ради Міністрів АР Крим Василя Джарти, який помер у серпні 2011 р.

Вікторія Джарти (1980 р.н.), за інформацією «Української правди», у лютому 2002 року почала працювати фахівцем 2-ї категорії в Господарському суді Донецької області. У квітні 2002 року була переведена на посаду помічника судді, а із грудня 2002 року по квітень 2008 року працювала помічником першого заступника голови Донецького апеляційного господарського суду.

У квітні 2010 року Президент Віктор Янукович своїм указом перевів суддю В.Джарти в Господарський суд Києва.

У травні 2011 року Вища рада юстиції призначила Вікторію Джарти заступником голови Господарського суду Києва.