Клюєв: Українська влада вітає рішення ЄП щодо спрощення візового режиму

Як повідомляє прес-служба РНБО, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв після зустрічі з Послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, Спеціальним представником з питань «Східного партнерства» Петром Марешем.

За словами А.Клюєва, це рішення Європарламенту є черговим кроком до підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Секретар РНБО України також відзначив приклад позитивної співпраці різних політичних сил в українському парламенті – представників влади й опозиції, – завдяки якому було доопрацьовано та ухвалено у цей же день пакет антикорупційних законів. «Це також черговий крок України у напрямку Євросоюзу», - зазначив А.Клюєв.

Під час самої зустрічі з П.Марешем, сторони обговорили процес євроінтеграції України, досвід Чехії у проведенні реформ в економічній та правовій сферах.

А.Клюєв та П.Мареш також торкнулися можливостей для поглиблення співробітництва в рамках «Східного партнерства».

Як відомо, 18 квітня Європейський парламент дав згоду на набрання чинності Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз. Раніше, 22 березня цей документ ратифікувала Верховна Рада України.