Симоненко: Фракція КПУ голосуватиме за недовіру уряду
14:31, 19 квітня 2013Політика
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Лідер фракції Комуністичної партії України Петро Симоненко заявляє, що фракція голосуватиме за недовіру уряду
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради, де розглядається питання про відповідальність Кабінету міністрів.
П.Симоненко зазначив, що уряд обіцяв вирішувати питання покращення взаємовідносин з РФ, вступ в Митний союз.
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“Але в результаті роботи цього уряду нічого не змінилося. Тому сьогодні фракція КПУ, як і попереджала, буде голосувати за вотум недовіри уряду”, - наголосив П.Симоненко.
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