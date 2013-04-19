Депутати повернуться у сесійний зал вже після Пасхи

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, Голова ВР повідомив, що наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах та фракціях, кінець квітень - початок травня планується робота з виборцями. Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 14 травня, о 10.00. Водночас погоджувальна рада відбудеться 14 травня о 9.00.

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