Рибак хоче заміряти рівень шуму в Раді - крик зводить його з розуму

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Він зазначив: “я мабуть на наступному пленарному тижні (наступний пленарний тиждень з 14 по 17 травня — УНІАН) запрошу спеціалістів, щоб вони шум заміряли”.

“Бо в залі після цього крику можна з розуму зійти”, - сказав він.

Він підкреслив, що нерідко в залі лунають крики і “часто густо я не чую, що вони там кричать”.

В.Рибак зазначив, що при зустрічах з керівниками європейських парламентів йому ставлять запитання: “А що там у вас такі депутати, що там у вас діється?”.

Голова ВР сказав, що відповідає європейським парламентаріям, що “мабуть зроблю по трибуні кожній фракції і поставлю десь там в залі та й нехай вони свої трибуни і блокують”.

В той же час В.Рибак зазначив, що на сьогодні опозиція в парламенті стала” значно кращою, ніж була на початку”. “Депутати вже дехто зрозуміли, що це вищий законодавчий орган, а не мітинг, що це не футбольний матч”, - зазначив він.

Він наголосив, що необхідно підвищувати культуру народних депутатів.