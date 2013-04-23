У Харкові під судом - два мітинги і кордон міліції

У Харкові на площі Руднєва перед будівлею обласного апеляційного суду, де сьогодні Київський райсуд міста продовжить слухання справи щодо корпорації «Єдині енергосистеми України», проходять мітинги прихильників і противників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, учасників двох мітингів розділяє кордон міліції.

Мітинг противників Ю.Тимошенко розпочався близько 9.00. У ньому, за даними міліції, беруть участь до 800 осіб. Люди тримають транспаранти з написами: «Свобода» - последователи фашистов», «Харьков - город очень дружный и фашистов нам не нужно», «Фашизм не пройдет», «От национализма до нацизма - один шаг», «Вор должен сидеть в тюрме! И будет сидеть!», «Нам не потрібна ваша Свобода!», а також прапори з написами «Стоп фашизм!».

Учасники цього мітингу визнають, що вийшли на акцію для того, щоб протестувати проти дій Ю.Тимошенко, однак не можуть пояснити, чому на їхніх плакатах розміщена агітація проти ВО “Свобода”.

В акції прихильників Ю.Тимошенко беруть участь близько 100 осіб з Харкова та Луганської області. Люди тримають національні прапори, прапори ВО “Батьківщина”, транспарант із написом “Луганщина проти політичних репресій”, роздають агітаційні газети та час від часу скандують: “Банду геть!”.

Прихильники екс-прем’єра вимагають негайно звільнити Ю.Тимошенко з ув’язнення.