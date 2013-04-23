Вілкул каже, що до кінця тижня Україна почне готуватись до опалювального сезону

17:57, 23 квітня 2013
Політика
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Впродовж тижня у регіонах мають бути створені штаби з підготовки до нового опалювального сезону.

Олександр Вілкул

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула, про це він заявив на засіданні колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, на якому було підбито підсумки опалювального сезону.

«Опалювальний сезон 2012/2013 років пройшов стабільно. Поточні аварії ліквідовувались оперативно. Уряд надавав необхідну допомогу регіонам та проводив координацію дій», - сказав О.Вілкул.

Він поставив завдання керівникам регіонів за результатами минулого опалювального сезону провести аналіз та вжити відповідних заходів під час підготовки до нового сезону.

«Протягом тижня у регіонах мають бути створені штаби з підготовки до нового опалювального сезону. Протягом двох тижнів має бути розроблений план з підготовки до зими. У травні Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ має представити на засідання уряду програму щодо підготовки до наступного опалювального сезону», - сказав О.Вілкул.

У роботі підсумкової колегії також взяли участь міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник і голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба.

За повідомленням прес-служби віце-прем’єра, загалом було підготовлено до роботи у зимових умовах 2012/13 років майже 24 тис. котельних комунальної форми власності, 139 тис. багатоквартирних будинків, 13,5 тис. дитячих садочків, більше 19 тис. учбових і майже 6 тис. лікувальних закладів. У ході опалювального сезону урядом здійснювався постійний моніторинг стану теплозабезпечення житлового фонду та соціальної сфери, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. Крім того, проводився щоденний моніторинг виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій, було утворено Оперативний штаб із забезпечення сталого проходження опалювального сезону.

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