У Кабміні обіцяють впроваджувати кращий досвід ЄС у регіонах України

Відповідно до цього Протоколу буде створено Координаційний центр для імплементації кращих європейських практик у регіонах України. Для розробки пропозицій буде створено спільну робочу групу з представників регіонів України, а також громадських організацій ЄС та інших структур, в тому числі Європейського парламенту, Комітету Регіонів та Європейської Комісії.

Протокол підписано в рамках проведення на Дніпропетровщині Конференції Асамблеї європейських регіонів (АЄР). Вона триватиме з 25 по 27 квітня 2013 року.Конференція проходить в Україні вперше.

«Як Генеральному секретарю Асамблеї європейських регіонів мені дуже приємно бути в Дніпропетровську. Чому сьогодні я тут? У минулому році в Дніпропетровській області пройшла Конференція країн «Східного партнерства», що була організована Олександром Вілкулом. Ми були присутні на заході і чітко бачили бажання Олександра Вілкула та АЄР робити подальші кроки. І сьогоднішня конференція є таким кроком. Відношенні між АЄР і Дніпропетровською областю вкрай важливі, і для нас сьогодні велика честь перебувати в регіоні. Що ми маємо намір зробити сьогодні? У нас є 3 вкрай важливих пункти. Перш за все, ми організуємо роботу 2 із 3 наших комітетів і вкрай важливим для місцевих та обласної влади є залучення в тематичну роботу наших комітетів, що стосується освіти, культури та міжнародних відносин АЄР. У п'ятницю відбудеться тематична робота комітету, присвяченого розвитку економіки європейських регіонів», - сказав Генеральний Секретар АЄР Паскаль Гьорген.

«Уряд впроваджує в стратегії розвитку українських регіонів кращий досвід країн ЄС. Це є основою наближення до європейських стандартів якості державного управління, сучасних технологій електронного врядування, підвищення якості медицини та освіти. Відповідно це покращує інвестиційний клімат та сприяє розвитку економіки і міжрегіональних зв’язків», - сказав Олександр Вілкул.

В Конференції беруть участь близько 200 делегатів. Це депутати Європарламенту, керівники дипломатичних установ, губернатори регіонів країн ЄС, керівники регіонів України та представники інших країн-учасників Східного партнерства ЄС.

У п’ятницю, 26 квітня, буде презентовано досвід впровадження стратегій розвитку європейських регіонів для керівників областей України.Також працюватиме виставка «Партнерство та Взаємодія. Заохочення ділових та партнерських проектів в області енергетики, підтримки малого та середнього бізнесу, освіти, професійного навчання, культури та молоді».

27 квітня, у суботу, гості відвідають ДПВО «Південмаш» та центр Петриківського розпису – селище Петриківка.

Довідка:

Асамблея європейських регіонів (АЄР) – європейська міждержавна організація, яка була створена в 1985 р. Вона об’єднує регіони різних країн Європи.

Нагадаємо, домовленість про проведення конференції АЄР на Дніпропетровщині була досягнута Віце-прем`єр-міністром України Олександром Вілкулом під час його візиту до Брюсселя (Бельгія) у січні 2013 року.