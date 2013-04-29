В Одесі відбулася акція протесту проти порушень з боку міліції

Як передає кореспондент УНІАН, більш як 30 чоловік упродовж 2 годин у центрі міста пікетували будівлю прокуратури Одеської області по вул. Пушкінській.

Організатором акції виступила громадська організація «Центр міжнародного правового захисту». У акції взяли участь жителі Одеського регіону, які вважають себе потерпілими від дій або бездіяльності правоохоронних органів.

«Прокуратура Одеської області не реагує на звернення громадян і організацій з приводу грубих порушень прав людини, закріплених Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, які підписані та ратифіковані Верховною Радою України. Не порушуються кримінальні справи з ряду наявних резонансних справ, пов'язаних із вбивствами, - так званими суїцидами, згвалтуваннями неповнолітніх і тортурами над затриманими, обвинуваченими тощо», - відзначили УНІАН у прес-службі організації.

Одна з учасниць пікету - жителька райцентру Балта Вікторія Папура тримала портрет своєї доньки Анжеліки, 1995 року народження, яку в квітні минулого року, за 2 тижні до власного весілля, виявили повішеною в приватному будинку. У ньому 17-річна дівчина проживала з нареченим, якого її батьки підозрюють у вбивстві. За словами В.Папури, на тілі доньки були численні сліди побоїв, але міліція заявила, що стався суїцид, і відмовила в порушенні кримінальної справи.

Також до прокуратури прийшла 64-річна жителька села Новоградовка Овідіопольського району Клавдія Дубицька. 22 квітня 2011 року вона знайшла повішеною на дереві свою 14-річну внучку Карину. За словами бабусі, на підлітку був чужий одяг, на обличчі – синьці, схожі на сліди від пальців.

«Вона висіла на гілці, до якої фізично не могла б дотягнутися. Не могла б її пригнути. Дуже багато дивного. Мені відмовили в порушенні кримінальної справи. Міліцію в цьому підтримує прокуратура…», - сказала К.Дубицька.

Пенсіонерка тримала в руках фото внучки і плакат з написом: «Зняти з посади Дідура О.Г. начальника Овідіопольського РВ ГУМВС».

Також серед протестувальників – родичі Юрія Крутильова, якого Овідіопольський районний суд Одеської області засудив до довічного ув’язнення за звинуваченням у згвалтуванні та вбивстві односельця. Родичі стверджують, що хлопець цього вбивства не скоював – підписав зізнання під впливом фізичного насильства з боку міліціонерів.

Крім того, в пікеті взяли участь потерпілі з селища Авангард і села Мар’янівка Овідіопольського району, Одеси, села Демидове Березовського району та інші.

Пікетувальники сформулювали свої вимоги у відповідному зверненні на ім'я прокурора Одеської області В’ячеслава Трунова, який передали до приймальні.