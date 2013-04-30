Ар’єв: У тристоронньому консорціумі Україна і ЄС могли б диктувати умови Росії

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Володимир Ар’єв.

«Якби Україна мала нормальну владу, досить ефективну, прозору, і якій би могли довіряти, а не яка би міняла правила гри під час самої гри, то дует транзитера – України, та покупця – Євросоюзу, міг би поставити у будь-які умови продавця, навіть ексклюзивного, - Росію. Тому що у Росії на сьогоднішній день більше продавати нікуди», - заявив Ар’єв.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня віце-прем’єр Юрій Бойко заявив, що НАК "Нафтогаз України" буде розділений уже після приватизації.

«Приватизація — це те, що рекомендують наші консультанти з Ernst&Young. Оскільки приватизація підвищить прозорість холдингу та дозволить частину грошей від приватизації спрямувати на погашення західних кредитів», - сказав Юрій Бойко.

У Верховній Раді 26 квітня зареєстровано законопроект Кабінету міністрів про приватизацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх структур (№ 2937 26 квітня 2013 року).

На початку 2013 року Президент України Віктор Янукович заявляв, що НАК «Нафтогаз України» найближчим часом буде поділена на кілька підприємств.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.Як повідомляв УНІАН,