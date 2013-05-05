Прихильники Тимошенко встановили біля її лікарні 2-метрову крашанку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської «Батьківщини».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, депутат зайшов до медичного закладу, поспілкувавшись з представниками пенітенціарної служби, та лишив великодні дарунки біля зачинених дверей блоку, в якому перебуває ув’язнена Тимошенко. За словами Одарченка, охорона, посилаючись на вихідний день, поки що відмовилася чинити будь-які дії.

На майданчику перед лікарнею столичні опозиціонери змайстрували на землі двометрову червону крашанку з гіпсу. «Юля, ми з тобою! З Великоднем!» - написано великими червоними літерами довкола крашанки.

За даними прес-служби, «на гучні вітання команди Київської «Батьківщини» Юлія Тимошенко декілька разів помахала у закритому вікні листком паперу з серцем».

Як зазначив Одарченко, «без можливості потиснути руку лідеру опозиції, на знак єдності, партійної солідарності, підтримки, висловлюючи своє захоплення мужністю Тимошенко, у свято Воскресіння Христового партійний актив перебуває поруч зі своїм лідером».

Як повідомляв УНІАН, зі столиці представники партійної організації вирушили сьогодні вночі, відразу після освячення великоднього кошику для Тимошенко у Володимирському соборі.