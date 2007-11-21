Турчинов: у п`ятницю відставка Януковича обов`язково відбудеться!

Вчора робоча група з підготовки першої сесії Верховної ради VI скликання затвердила сценарій проведення урочистого засідання парламенту, яке відбудеться 23 листопада. Серед іншого на порядку денному цього заходу значиться складання повноважень Кабінету міністрів на чолі з Віктором Януковичем. На першому засіданні депутати також мають намір вибрати тимчасову президію парламенту і рахункову комісію з виборів спікера, пише Коммерсантъ-Україна.

Всі питання порядку денного першого засідання парламенту будуть розглянуті в порядку, визначеному регламентом Верховної ради. Перш за все депутати сформують тимчасову президію. Згідно з регламентом, до її складу увійдуть глава робочої групи і по одному представникові від чотирьох найбільших фракцій. Втім, за словами пані Багатирьової, представник найменшої парламентської фракції блоку Литвина (20 депутатів) також буде присутній у президії. "Оскільки Партія регіонів в моїй особі вже у президії, ми вирішили, що місце представника нашої фракції займе член блоку Литвина", - заявила Раїса Богатирьова.

Після того, як президія буде сформована, перед народними депутатами складе свої повноваження Кабінет міністрів. Цю тему представники ПР з журналістами вважали за краще не обговорювати. Тим часом члени БЮТ не втомлювалися повторювати, що п`ятниця стане останнім днем кабінету Віктора Януковича. "Не дивлячись на те що зараз висловлювалися пропозиції змінити порядок розгляду питань порядку денного, ми наполягли, щоб все залишалося, як у регламенті, - сказав заступник глави БЮТ Олександр Турчинов.– Отже у п`ятницю відставка Віктора Януковича обов`язково відбудеться!"

Більше всього часу у членів робочої групи зайняло обговорення питання про порядок обрання рахункової комісії з виборів голови Верховної ради. Нагадаємо, згідно регламенту, спікера обирають шляхом таємного голосування. Через дві години після початку засідання пані Богатирьова повідомила журналістів, що склад рахункової комісії формуватиметься за принципом: один представник від 20 депутатів кожної фракції. "Таким чином, до складу рахункової комісії увійдуть вісім представників Партії регіонів, сім – БЮТ, троє від `Нашої України–Народної самооборони` і по одному від КПУ і блоку Литвина".