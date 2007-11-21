Посольство Італії та податкова служба – кандидати в лідери хамства?

В Україні буде оголошено лідерів хамства серед вітчизняних державних установ та іноземних посольств.

Найхамовитіші вітчизняні та іноземні установи будуть нагороджені «Золотим намордником» та «Золотим нашийником». Про це у вівторок на прес-конференції повідомили модератори проекту «Україна – зона культурного лиха» – письменники й видавці брати Дмитро та Віталій КАПРАНОВИ.

Як передає кореспондент УНІАН, за їхніми словами, організатором цього проекту виступив Оргкомітет надзвичайних зборів «Україна – зона культурного лиха», модераторами якого вони є.

Українці та іноземці, котрі стикалися з хамством у державних та іноземних установах різних рівнів, – сказали КАПРАНОВИ, – зможуть повідомити про неповагу до своєї особи на сайті www.cultura.net.ua. І таким чином іноземне представництво, яке збере найбільше таких повідомлень, отримає приз «Золотий намордник», вітчизняне – «Золотий нашийник».

Як повідомили брати КАПРАНОВИ, проект уже стартував і вже на цьому етапі визначаються лідери в цих номінаціях. Зокрема, зазначили вони, усі шанси отримати «Золотий намордник» має посольство Італії, а також Польщі та Франції. Щодо вітчизняних установ, то лідерами є податкова служба, міліція та пенсійний фонд. У тексті звернення до українців та іноземних гостей, який зачитав кінорежисер Михайло Іллєнко, зазначено: «Ми звикли, що українців не поважають іноземні посольства, рідні чиновники, міжнародні організації. Але ми поважаємо самі себе. І попри бідність та затурканість, маємо право назвати хама хамом, а ворога – ворогом. Цього права у нас ніхто не відбере і не викупить».

Як повідомили організатори проекту, урочисте вручення призів лідерам рейтингів відбудеться наступного року.