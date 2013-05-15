Гриневич: влада позбавить кілька тисяч студентів безкоштовного навчання

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат від «Батьківщини» Лілія Гриневич, повідомили УНІАН у її прес-службі.

За її словами, проект Основних напрямків бюджетної політики на 2014 рік унеможливлює прийом на навчання до вишів комунальної форми власності за рахунок бюджетних коштів.

Гриневич повідомила, що Комітет із питань науки і освіти надав Бюджетному комітету свої пропозиції до Основних напрямків бюджетної політики на наступний рік. Зокрема, пропонується вилучити з проекту Основних напрямків пункт, за яким із 2014 року прийом на підготовку фахівців за рахунок бюджетних коштів вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації здійснюватиметься вишами виключно державної форми власності.

Вона зазначила, в Україні діє 16 комунальних вишів, в яких навчаються понад 36 тис. осіб:

«Щороку вступає майже 7 тис. 500 студентів. Понад половина з них – студенти-бюджетники. Виходить, для влади ці кілька тисяч – студенти другої категорії», - наголосила депутат.

Вона нагадала, що стаття 53 Конституції України гарантує громадянам право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Гриневич закликала Бюджетний комітет парламенту усунути суперечливий пункт і не допустити порушення конституційного права громадян на освіту.