Свобода вимагає забрати з порядку денного «вексельну реформу»

Це, зокрема, законопроекти «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів)»; «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів)»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів» (друге читання).

Про це заявив лідер фракції націоналістів у Верховній Раді України Олег Тягнибок під час засідання Погоджувальної ради, повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Тягнибок зазначив, що такі "новації" призведуть до повного руйнування бюджетної системи України та створять умови для небачених корупційних зловживань з боку керівної верхівки та підконтрольних їй структур, особливо в фінансовому секторі.

«Ми чудово усвідомлюємо, що запровадження сьогодні фінансових векселів дозволяє режиму в умовах економічної кризи та дефолту бюджетної системи нібито "вирішити" питання бюджетного фінансування і повернення ПДВ. Фактично це створює шкідливу ілюзію замість запровадження реальних і дуже потрібних державі економічних реформ. З іншого боку, цю ілюзію можна використати для продовження збагачення рекордними темпами так званої «сім’ї», – підкреслив Тягнибок.

Він наголосив: упровадження фінансових скарбничих векселів зруйнує бюджетну систему України, порушивши її основні принципи, виписані в Бюджетному кодексі. Запровадження цих векселів ударить по підприємствах-експортерах та по підприємствах, що працюють із бюджетом. Вони будуть вимушені переводити ці векселі в готівку у фінансових установах, підконтрольних «сім’ї», втрачаючи до 50–70 відсотків зароблених коштів.

«Ця ситуація може спровокувати розкручування інфляційної спіралі, адже виконавці робіт, які працюють із бюджетними коштами, очевидно, не будуть так просто віддавати половину зароблених коштів. Запропонований механізм фінансових векселів дозволятиме красти з окремих видатків щонайменше половину коштів державного бюджету України. Впровадження скарбничого («казначейського») векселя – це крах бюджетної системи України», – заявив лідер ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», які передбачають запровадження фінансового векселя для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Верховна Рада України 18 квітня прийняла в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури за фінансовими векселями».

24 квітня голова ради Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Дмитро Леонов повідомив, що операції з векселями в Україні на даний час, зокрема за підсумками першого кварталу 2013 року, практично припинилися.

"На сьогодні банки практично припинили свої операції з векселями і, відповідно, знизили ліквідність даного інструмента", – зазначив він.

За його словами, банки припинили свою діяльність на цьому ринку у зв'язку з побоюваннями щодо можливих змін у податковому законодавстві.

Д.Леонов також зазначив, що і Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку на сьогодні практично втратила важелі впливу на ринок даних цінних паперів, оскільки звітність за векселями сьогодні не є обов'язковою.

За його словами, не має повної інформації про те, що відбувається на ринку векселів, і Національний банк України. "Фактично вексель опинився в практично непрозорій зоні", – зазначив він.