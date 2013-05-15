Отримати французьку візу у Львові можна в посольстві Чехії

З 1 травня жителі Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, які бажають відвідати Францію, зможуть подати документи на оформлення шенгенських віз до Генерального консульства Чеської Республіки у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Посилаючись на інформацію Посольства Чеської Республіки в Україні, Перебийніс повідомив, що між Чехією та Францією підписано договір щодо взаємного представництва при оформленні короткотермінових шенгенських віз, який набув чинності 1 травня 2013 року.

“Таким чином, з 1 травня 2013 року громадяни України з Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, які бажають відвідати Францію з метою туризму, ведення бізнесу, у приватних справах, зможуть подати документи на оформлення короткотермінової шенгенської візи до Генерального консульства Чеської Республіки у Львові”, - сказав Перебийніс.