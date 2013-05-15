Суд розпочав допит свідка у справі Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, допит відбувається у форматі відеоконференції з США у будівлі Апеляційного суду Києва.

На засіданні присутні захисники обвинуваченої у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яку не доставили до суду.

Народних депутатів України не допустили на засідання і рекомендували спостерігати за допитом у конференц-залі суду.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

Допит Кириченка, який проживає у США, двічі переносився: спочатку за клопотанням захисту Тимошенко, а вдруге – за клопотанням генерального консула України у Сан-Франциско (США), незважаючи на те, що дипломат не є учасником процесу і не має права звертатися до суду з клопотаннями.