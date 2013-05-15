Кириченко розповів, хто більше за всіх бажав смерті Щербаню

Свідок Петро Кириченко вважає, що найбільш зацікавленою у вбивстві у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня могла бути Юлія Тимошенко, оскільки через очолювану нею корпорацію «Єдині енергетичні системи України» здійснювалися поставки газу в Донецький регіон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кириченко заявив сьогодні у суді, відповідаючи на запитання прокурорів.

Зокрема, на запитання, хто, на його думку, є замовником вбивства Щербаня, Кириченко відповів: “Відомо мені, що замовниками були Тимошенко і Лазаренко. Відомо мені це від Мільченка (одного з виконавців убивства Щербаня — УНІАН)”.

На уточнююче питання, хто міг бути ініціатором замовлення вбивства, Кириченко сказав: “Мені важко сказати, скоріш за все, Тимошенко, оскільки вона там (у Донецькій області — УНІАН) працювала. Так що, скоріш за все, вона”.